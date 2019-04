7. April 2019, 22:29 Uhr Autorin Christine Thürmer erzählt In Europa unterwegs

Von ihren Abenteuern zu Fuß, auf dem Rad und im Kajak quer durch Europa erzählt die Autorin Christine Thürmer am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr im kleinen Bürgersaal im Ebersberger Klosterbauhof. 2007 hat Christine Thürmer alles aufgegeben - ihren Job, ihre Wohnung, ihr normales Leben - um in der Natur unterwegs zu sein. Seitdem legte sie wandernd, radelnd und paddelnd mehr als 70 000 Kilometer zurück. In den USA, auf dem Pacific Crest Trail, hat alles begonnen, doch auch in Europa gibt es laut der Autorin fantastische Outdoor-Möglichkeiten. Packend schildert sie drei faszinierende große Touren: zu Fuß von Koblenz am Rhein nach Tarifa, zum südlichsten Punkt Europas; mit dem Rad die Ostseeküste entlang, von Berlin über Polen und das Baltikum bis nach Finnland; und mit dem Kajak quer durch Schweden. Mit der Veranstaltung enden die Wochen der Büchereien im Landkreis Ebersberg. Der Eintritt kostet acht Euro; ermäßigt (Schüler, Studenten, Rentner) fünf Euro. Anmeldung bei der Stadtbücherei Ebersberg per Mail an buecher@ebersberg.de oder unter der Nummer (08092) 872 77.