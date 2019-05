31. Mai 2019, 21:57 Uhr Autorenlesung Mörderische Bühne

Einen authentischen und spannenden Blick hinter die Kulissen der Bühnenwelt gewährt der Krimi "Theatersterben" von C. Agnes Sauermann, den sie am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) in der Grafinger Stadtbücherei vorstellt. Authentisch deshalb, weil die Autorin selbst auf eine jahrzehntelange Karriere bei Theater und Film zurückblickt und ihre persönlichen Erfahrungen aus diesem Milieu in den Krimi einfließen ließ. C. Agnes Sauermann wuchs mit Eltern und Großeltern in einer kleinen Wohnung in Berlin auf, der Opa war Musiker. Schon als Kind war ihr klar, dass sie Schauspielerin werden wollte. Die Ausbildung aber musste sie sich selbst finanzieren. Tagsüber als Verkäuferin in einem Scherzartikelgeschäft, nachts als Kellnerin in einer Bar. Auf die Rolle als Frau Phoebe im Fassbinder-Stück "Blut am Hals der Katze" folgte eine lange Karriere. Sauermann arbeitete als Schauspielerin, führte Regie und gab Schauspielunterricht. Heute lebt sie in München und widmet sich ganz dem Schreiben. Ihr erstes Buch "Theatersterben" spielt im Londoner Westend.