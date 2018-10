15. Oktober 2018, 21:48 Uhr Auto zerkratzt Unfallflucht in Glonn

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem kleinen Parkplatz an der Schule im Klosterweg. Dort war am Sonntagnachmittag ein weißer Mercedes abgestellt gewesen. Zwischen 14.30 und 15 Uhr wurde das Auto von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und dabei an der hinteren linken Fahrzeugseite verkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro, aufgrund der Anstoßhöhe kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher mit einem SUV oder Transporter unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizei Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0.