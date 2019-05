28. Mai 2019, 22:31 Uhr Auszeichnung für Pfarrzentrum Freude über "Große Nike"

Architekturpreis macht auch Poings Pfarrer stolz

Mit Freude haben das Erzbischöfliche Ordinariat München und Poings Pfarrer Christoph Klingan auf die Auszeichnung des Kirchenzentrums Seliger Rupert Mayer mit dem Architekturpreis "Große Nike" am vergangenen Wochenende reagiert. Es sei eine Anerkennung des Beitrags, den das kirchliche Bauen zur Gestaltung des öffentlichen Raums und zugleich zu einer zeitgemäßen Seelsorge leiste. "Wir sind überwältigt und freuen uns sehr über diesen herausragenden Preis, der eine große Anerkennung kirchlichen Bauens ist", erklärt Susanne Birk, Leiterin des Ressorts Bauwesen und Kunst. "Kirchen prägen seit alters her den öffentlichen Raum. Wir sind uns bewusst, dass wir diese Rolle weiter ausfüllen müssen." Weil zugleich die Mittel begrenzt seien, müsse man "strategisch planen und Prioritäten setzen". Birk betont: "Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für eine Seelsorge nah am Menschen eingesetzt werden."

Poings Pfarrer Christoph Klingan erklärt, die Pfarrgemeinde habe in dem knappen Jahr seit der Kirchweihe "den Kirchenraum bereits auf vielfältige Weise mit Leben erfüllt". Viele Menschen kämen gerne zu den Gottesdiensten und den gelegentlich stattfindenden Konzerten sowie "nicht zuletzt, um Ruhe zu finden und sich dem persönlichen Gebet zu widmen." Dafür biete die Kirche "im wahrsten Sinn des Wortes Raum und steht allen offen, sieben Tage die Woche". Gerade der helle Raum und die besondere Lichtführung sprächen die Menschen an. Die Kirche sei ein Ort, an dem die "Verbindung der Erde mit dem Himmel tatsächlich ein Stück erfahrbar" werde, sagt Klingan, der zum 1. September als künftiger Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising in das Erzbischöfliche Ordinariat wechseln wird.