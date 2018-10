26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Austausch Ein Jahr in San Francisco

Carla Biermann will in ihrem Jahr in Kalifornien viel Neues lernen, sagt sie. Ihr Pate beim Austauschprogramm ist Andreas Lenz.

Carla Biermann aus Vaterstetten nimmt an Parlamentarischem Patenschaftsprogramm teil

Ein Jahr in Kalifornien, davon träumen viele junge Leute. Für Carla Biermann aus Vaterstetten erfüllt sich dieser Traum jetzt. Im September ist sie nach San Francisco gezogen, sie nimmt dort am Parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages teil. Ihr Pate ist der Ebersberger Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU).

Das Programm ist ein Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages und des Kongresses der USA, das einen einjährigen Austausch in den Vereinigten Staaten ermöglicht. Jedes Jahr können rund 360 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren und junge Berufstätige und Auszubildende bis 24 Jahren aus Deutschland eine einmalige Auslandserfahrung machen. Sie leben dort in Gastfamilien und besuchen je nach Alter und eigenem Ausbildungsstand eine Schule oder absolvieren Praktika in Betrieben.

Carla Biermann ist 15 Jahre alt und hat gerade die zehnte Klasse des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten absolviert. Für den Aufenthalt in Amerika hat sie einen Vorsatz: "Ich möchte die andere Kultur kennenlernen, ganz besonders die Werte vergleichen, wie sich die Menschen in Bayern und in Amerika unterscheiden." Der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz ist überzeugt: "Das wird sicherlich ein spannendes Jahr mit vielen neuen Eindrücken."

Nach der Ankunft stand zunächst ein Einführungsseminar mit anderen Austauschschülern in Washington auf dem Programm, anschließend lernte Biermann ihre Gastfamilie kennen. Die 15-Jährige ist in der Nähe von San Francisco untergekommen: "Ich darf in die Homestead High School gehen - ausgerechnet Kalifornien", sagt Carla und strahlt. "Fast alle Mitbewerber haben sich so sehr gewünscht an die Westküste der USA zu kommen. Ich habe dieses Glück tatsächlich."

Die Vaterstettenerin beschreibt sich selbst als vielseitig interessiert und ehrgeizig: "Ich will viel Neues lernen, in der Schule und beispielsweise Klavierspiel." Mit ihren musischen Fertigkeiten hat sie 2017 bereits beim Landkreiswettbewerb den zweiten Platz belegt. Zu Hause kümmert sie sich auch um die beiden kleineren Geschwister, eine Erfahrung die ihr bei ihrer Gastfamilie hilfreich sein kann.

Nähere Informationen zum Patenschaftsprogramm gibt es auf der Homepage des Deutschen Bundestages: www.bundestag.de/ppp.