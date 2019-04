1. April 2019, 21:52 Uhr Ausstellung und mehr Gegossene Kunst

Einen "Smaragdfluss", "Goldfund im Eis", "Wirbel in der Karibik" oder das "versteckte Teufelchen" kann man nun in der Stadtbücherei Grafing entdecken, denn dort gibt es eine neue Ausstellung: Evelin Klotz zeigt noch bis 23. April eine Auswahl ihrer Werke. Entstanden sind diese mit einer Technik, die gerade die Welt der Hobbymalerei erobert: Beim "Pouring" gießt man flüssige Acrylfarbe auf eine Leinwand und bewegt diese dann hin und her, so dass die Fließrichtung und die Verteilung der Farbe beeinflusst wird. An diesem Dienstag, 2. April, um 16 Uhr trifft sich in der Bücherei außerdem die Strick- und Häkelgruppe zum gemeinsamen Handarbeiten. Das Vorlesen für Erwachsene findet dann wieder am Montag, 8. April, um 15.30 Uhr statt. Zu Kaffee und Kuchen gibt es eine Auswahl an interessanten Büchern. Der Eintritt ist frei. Obendrein bietet das Haus noch bis Sonntag, 7. April, einen Flohmarkt an - mit Büchern und anderen Medien zu günstigen Preisen.