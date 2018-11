13. November 2018, 21:49 Uhr Ausstellung und Flohmarkt Neue und alte Bücher

Lesestoff für die kalte Jahreszeit gibt es bei der Buchausstellung mit Bücherflohmarkt, zu der das Team der Gemeindebücherei Glonn in den katholischen Pfarrsaal einlädt. Am kommenden Wochenende werden die Neuanschaffungen des Jahres mit der Möglichkeit zur Vorbestellung präsentiert. Beim großen Bücherflohmarkt werden sowohl seltene antiquarische Bücher als auch aktuelle Titel angeboten. Geöffnet sind Ausstellung und Flohmarkt am Freitag, 16. November, und am Samstag, 17. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die letzte Besichtigungs- und Einkaufsmöglichkeit gibt es am Sonntag, 18. November, von 9 bis 12 Uhr.