5. August 2018, 22:05 Uhr Ausstellung Stoffbilder im Riedererhaus

Eine ganz eigene Technik, Bilderrahmen mit Leben zu füllen, hat die Grafingerin Franziska Polzer-Foreman entwickelt: Sie stellt Kunst aus Stoffresten her. Diese werden in Schichten zusammengenäht, wieder auseinandergeschnitten und weiter bearbeitet. Dadurch entstehen grafische Elemente mit repetitiven Linien, unvermuteter Farbigkeit und Dreidimensionalität. "Coudrage" - von französisch coudre für nähen - nennt die Künstlerin dieses Verfahren. Bis Ende August stellt Polzer-Foreman nun in der Werkstatt im Riedererhaus, Marktplatz 18, aus. Geöffnet ist montags, 6., 20. und 27. August von 16 bis 17.30 Uhr, donnerstags, 9., 23. und 30. von 16 bis 19 Uhr sowie sonntags, 12. und 19. August von 10 bis 12 Uhr, oder auf Anfrage unter (0151) 12 11 70 06.