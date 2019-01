16. Januar 2019, 21:46 Uhr Ausstellung Spinnen und Insekten in der Stadthalle

Die giftigsten, größten und farbenprächtigsten Spinnen gibt es am Sonntag, 20. Januar, von 14 bis 18 Uhr in der Stadthalle Grafing zu bestaunen. Außerdem werden exotische Käfer, Skorpione und anderes Kleingetier in den Terrarien und Schaukästen gezeigt. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Kinder ab drei Jahren fünf Euro.