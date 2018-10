17. Oktober 2018, 22:08 Uhr Ausstellung Junges Tafelsilber

Zwei junge Ebersberger Künstler - David Dott und Anne Liebegott - stellen nun gemeinsam in München aus. "Best Of & Rest Of; Nebeneinander. Einleitung zu: Miteinander" lautet der Titel der Schau. "Wir stellen querbeet von allem aus, was wir haben - Altes und Neues, die guten und die besseren Sachen, die Perlen und das Tafelsilber." Die gemeinsame Ausstellung soll der Auftakt sein zu einer zukünftigen Zusammenarbeit. Zu sehen sind die Arbeiten von Liebegott und Dott in der Auenstraße 80: "Unsere Gastgeber stellen uns ein frisch renoviertes Drei-Zimmer-Büro sozusagen als Pop-Up-Galerie zur Verfügung." Die Vernissage findet statt am Freitag, 19. Oktober, von 19 bis 22 Uhr.