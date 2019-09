"Mensch - Wer bist Du?", diese Frage stellt eine Ausstellung von Sabine Berger am Herzogplatz 15 in Zorneding, die am Freitag, 27. September, um 19 Uhr eröffnet wird. In der Ankündigung heißt es: "Unser Zeitgeist ist geprägt von Überbetonung des Rationalen, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind die Taktgeber. Doch führt das nicht zur Abwendung von unserer menschlichen Natur?" Die Künstlerin und Feng-Shui-Beraterin Sabine Berger lädt dazu ein, einzutauchen in eine emotionale, fantasievolle Welt, die die Seele nähren und berühren kann. Die ausdrucksstarke Farbigkeit und Dynamik ihrer Bilder möchte die Sinne öffnen. Veranstalter sind der Förderverein Sport und Kultur und die VHS. Die Ausstellung im Servicebüro ist zugänglich montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, sie endet am 29. November.