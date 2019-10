Die sehenswerte Ausstellung "Deep Passion" des afrikanischen Künstlers Baraky Sarr im Ebersberger Rathaus bekommt außergewöhnlichen Zuwachs: Sie wird ergänzt um Bilder, die Schülerinnen und Schüler aus Ebersberg in Anlehnung an Bakarys Kunst gemalt haben. Die Drittklässler waren im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in der Ausstellung und zeigten sich höchst interessiert sowie konzentriert im Austausch mit Galeristin Antje Berberich. "Die Ergebnisse haben nun nicht nur mich und die Betreuerinnen, sondern auch den Künstler selbst sehr positiv überrascht", sagt sie. Diese zweite, kleine Ausstellung sei daher eine vorzügliche Ergänzung zur laufenden und zeige, "welches Potenzial in den Jugendlichen steckt". Eröffnet wird die Schau der Schüler am Donnerstag, 24. Oktober, um 12.45 Uhr.