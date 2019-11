Geraldine Frisch, Zweite Vorsitzende des Ebersberger Kunstvereins, zeigt nun in der Galerie Oggi in Dorfen abstrakte Fotografien. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr, in Form eines Kunstevents: Leonhard Seidl, Autor und Musiker aus Isen, wird aus seinen Kurzgeschichten lesen, untermalt von Ausflügen in die Geräuschwelt von Frisch, danach musizieren beide gemeinsam. Geraldine Frisch, die in Nürnberg Kunst und Architektur studiert hat, lebt und arbeitet in Isen und München. Sie blickt auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen zurück, mit ihrer Band Cheraleen & Die Goldstücke hat sie bereits zwei Alben veröffentlicht. Die Fotoserie, die Frisch in der Galerie Oggi zeigt, heißt "Membranes". Ihre Bilderwelt speist sich aus Baustellensituationen, spielt mit Form, Licht und Schatten und der Vergänglichkeit. In einem abzubrechenden Gebäude offenbart sich ein großer Schatz an Bilder- und Farbwelten, die Frischs architektonisch geschultes Auge in einen neuen malerischen und konzeptuellen Kontext stellt. Die Ausstellung ist zu sehen bis 31. Dezember, geöffnet dienstags bis sonntags jeweils von 9 bis 19 Uhr.