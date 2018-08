26. August 2018, 18:10 Uhr Ausstellung Immer schön der Reihe nach

Bei der Einreichung zur Mitgliederausstellung des Kunstvereins geht es ein wenig zu wie am Check-in-Schalter. Schließlich ist das Ziel, einen guten Platz für das eigene Kunstwerk zu ergattern

Von Rita Baedeker, Ebersberg

Auch die Bundeskanzlerin muss sich hinten anstellen am Samstag, Tag eins der Einreichung zur Mitgliederausstellung des Kunstvereins in der Alten Brennerei. Wenigstens hat sie es schön warm und trocken. Bildhauerin Silvia di Natale hat ihre Holzskulptur "Angela" in ein Betttuch gewickelt, bis die Formalitäten erledigt sind: Name, Werk und, ganz wichtig, Uhrzeit werden am "Schalter" notiert. Minuten später wird sie ihre "Angela" zusammen mit einem "kopflosen Bayern" als Schutzherrin papierener Flüchtlingsboote präsentieren.

Jahr für Jahr lässt sich der Vorstand des Kunstvereins etwas Neues einfallen. Wagte man 2017 eine "Petersburger Hängung", um der schieren Fülle der eingereichten Arbeiten gerecht zu werden, so lautet das Motto in diesem Jahr: "Die Letzten werden die Ersten sein - oder umgekehrt!" Es geht also darum, wer die Nase vorn hat, etwa so wie beim Kartenvorverkauf an der Opernkasse oder beim Erwerb des neuesten Smartphones. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Frei nach der Redewendung, die auf ein altes Rechtsprinzip zurückgeht, welches regelte, wer zuerst sein Korn mahlen durfte. Wäre der Andrang sehr groß, könnte man auch Nummern ausgeben, scherzt Projektleiter Hermann Schuster.

‹ › Andrang: Bei der Einreichung der Kunstwerke zur Mitgliederausstellung mussten die Teilnehmer mitunter warten. Bild: Peter Hinz-Rosin

‹ › Der"Radames" von Hermann Schuster wacht über die Werke. Bild: Peter Hinz-Rosin

‹ › Sie stellen ihre Arbeiten aus: Cordula Utermöhlen, Sandra Nonhoff und Arthur Schneid. Bild: Peter Hinz-Rosin Wird geladen ...

Überwältigend groß ist der Andrang zunächst nicht

Wer damit gerechnet hatte, es würden nun besonders Eifrige sich schon Stunden vor Beginn im Klosterbauhof die Beine in den Bauch stehen oder gar über Nacht dort kampieren, sieht sich getäuscht. Nur ein kleines Häuflein ist eine halbe Stunde früher da und wird von Martina Brenner und Hermann Schuster, den beiden Projektleitern, höflich gebeten zu warten.

Schlag zwei öffnet Beirätin Sandra Nonhoff den Check-in und verteilt Etiketten zur Beschriftung der Werke. Schatzmeisterin Heidi Obermair kassiert von jedem die Gebühr von 20 Euro. Kaum ist der Papierkram erledigt, wird ausgepackt, diskutiert, verglichen, werden Bilder von Raum zu Raum getragen. Schusters Bronzeskulptur "Radames", eine kriegerisch anmutende Figur, steht mitten im Foyer, so als betrachte sie das Geschehen ringsum. "Sie soll an den Hauptmann der Palastwache aus der Oper ,Aida' erinnern", erzählt der Bildhauer. Sabine Zacharski, die als Fünftplatzierte ein Acrylbild eingereicht hat, hat ihren Ehemann mitgebracht, der sich als "Roadmanager" seiner Frau vorstellt.

Manche haben konkrete Vorstellungen, wie sie ihre Werke präsentieren wollen. Cordula Utermöhlen mit ihrer Landschaftsserie "My daily Maisfeld" und Arthur Schneid mit seinem Ölbild aus der Big-Data-Reihe "Vernetzte Stadt" zum Beispiel wollen "nebeneinander hängen" - aus alter Verbundenheit. "Ich war als 14Jährige Schneids Malschülerin", begründet Utermöhlen den Wunsch.

Das Programm Am Freitag, 7. September, 19 Uhr, ist Eröffnung der Mitgliederausstellung des Kunstvereins in der Alten Brennerei. Es gibt wieder von der Spardabank und der Firma Boesner in Forstinning gestiftete Publikumspreise. Finissage mit Künstlergespräch und Preisverleihung ist am Sonntag, 30. September, 14 bis 17 Uhr. Programme mit Musik finden statt am Samstag, 15. September, 19.30 Uhr, im Studio an der Rampe und am Freitag, 21. September, 20 Uhr, in der Brennerei. Öffnungszeiten der Galerie sind Freitag, 18 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. bae

Was wo hängen respektive stehen wird, behält sich die achtköpfige Kommission vor, die diese Woche ihre Arbeit aufnimmt und sich dabei natürlich nicht nur an der Reihenfolge der Einreichung orientieren kann. "Das wird eine ziemliche Herausforderung", sagt Schuster angesichts der vielen großen Formate, die in Luftpolsterfolie, Laken und Kissenbezüge gehüllt angeschleppt werden. Maximal einen Meter breit dürfen die Bilder sein, das war die einzige Vorgabe. Und dieser Meter wird ausgiebig genutzt.

Nicht immer ist klar, wo oben und unten ist

Da kann es durchaus passieren, dass die Kommission buchstäblich die Wände hochgehen muss, um alles unterzubringen. "Wir wollten ein Motto finden, das die Mitglieder motiviert", berichtet Martina Brenner. "Und dem Zufall eine Chance geben, schließlich ist vieles in der Kunst Zufall", ergänzt Hermann Schuster und kontrolliert, ob alle Gemälde vorschriftsmäßig mit einem Zettel beklebt sind. Zuweilen stutzt er. "Wo ist denn da oben und wo unten?", fragt er zum Beispiel den Bildhauer Roland Günther (Platz 14), der eine mehrteilige Arbeit mit modern interpretierten "Seelenbrettern" mitgebracht hat. Und von Thomas Hager will er wissen, ob dieser - der Platzierung des Etiketts wegen - sein Schmetterlingsbild im Stil von Georg Baselitz, das heißt auf dem Kopf stehend, präsentieren wolle. Besondere Aufmerksamkeit erregt gegen 16.30 Uhr der österreichische Bildhauer Vinzenz Hutter. Er trägt einen mit einem schwarzen Tuch zugehängten Tisch herein. "Ist da ein Karnickel drunter?", fragt Hermann Schuster und lacht. Hutter schweigt. Endlich zieht er das Tuch weg. Zum Vorschein kommen Skulpturen aus grauem, weißem und grünem Speckstein.

Welch tolle Überraschung sich der Kunstverein dieses Mal ausgedacht hat, dieses Geheimnis wird erst anlässlich der Vernissage gelüftet. Nur so viel: Tag und Uhrzeit der Einreichung werden dabei keine Rolle spielen.