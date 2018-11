13. November 2018, 21:49 Uhr Ausstellung im Klosterbauhof Kunst und Meditation

Ein Raum der Begegnung soll die Ausstellung sein, die Christian Schmidt und Freunde am kommenden Wochenende in der Rampe des Kunstvereins Ebersberg im Klosterbauhof organisieren. Künstler aus Ebersberg, Grafing, Moosach, Mainz und München stellen aus und werden mit einem Programm von der Physiotherapie-Praxis "Leben bewegt" unterstützt. Die Vernissage beginnt am Freitag, 16. November, um 19 Uhr und endet am Sonntag, 18. November, um 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag können sich Interessierte zwischen der Kunst "innerlich und äußerlich bewegen", wie Christian Schmidt mitteilt. Angeboten werden Meditationen, Mantrasingen, Yoga und Wellentanz.