19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Ausstellung Heusers Werk

Einmalige Gelegenheit: Die Ausstellung über Kurt Heuser (1903 bis 1975) im Rathaus Ebersberg hat nun ausnahmsweise auch am Wochenende geöffnet. An diesem Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 13 Uhr kann man sich hier über eine schillernde Persönlichkeit informieren: Heuser, der seine letzten Lebensjahre in Ebersberg verbracht hat, war Drehbuchautor, Schriftsteller und Afrikakenner. Die Ausstellung im Rathaus ist eine spannende Zeitreise, sie präsentiert sein bewegtes Leben und Werk auf Tafeln mit Fotos, allerhand Dokumenten, Zitaten sowie erläuternden Texten. Dazu gibt es persönliche Dinge zu sehen und vor allem viele Gemälde, auf denen Heuser sein Leben in Afrika festgehalten hat: Landschaft, Eingeborene, Tiere, Masken. Ergänzend zu der Schau ist ein 210 Seiten starker Katalog erschienen.