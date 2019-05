22. Mai 2019, 22:13 Uhr Ausstellung am Wochenende Fortschritt dank Dampflok

So sah er einmal aus, der Bahnhof in Moosach. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz und wird von den Vereinen genutzt.

Moosacher erinnern an die Geschichte ihres Bahnhofs

Es muss ein großartiges Gefühl gewesen sein: Aus Grafing kommend hält vor 125 Jahren, genau am 26. Mai 1894, zum ersten Mal ein von einer Dampflok gezogener Zug am neuen Bahnhof in Moosach. Damit ist der kleine Ort endlich verkehrsmäßig besser an die weite Welt angeschlossen. Waren und Güter müssen nicht mehr mühsam mit Fuhrwerken transportiert werden, die Menschen sind für die damalige Zeit rasend schnell in Grafing - und im Anschluss Richtung München unterwegs.

Zum Jubiläum blickt der Moosacher Arbeitskreis "Geschichte und Kultur" am kommenden Wochenende auf die Geschichte dieser historischen Bahnstrecke zurück. In einer Ausstellung im Alten Bahnhof können Besucher sich in ein wichtiges Kapitel lokaler Verkehrsgeschichte vertiefen und dabei alte Fotos, Dokumente und Exponate bestaunen, zum Beispiel eine gut erhaltene Notbremse.

Unumstritten war die neue Stichstrecke von Grafing nach Glonn allerdings keineswegs: Auch nachdem der Landtag die neue Verbindung zwei Jahre vorher genehmigt hatte, hielt sich die Begeisterung der Moosacher in Grenzen. Zwar wollte man sich finanziell an dem Verkehrsprojekt beteiligen, einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für den neuen Bahnhof lehnte eine Gemeindeversammlung allerdings mit großer Mehrheit ab. Wie wichtig die Bahn dann aber für die aufstrebende Moosacher Wirtschaft war, zeigte sich, als schon 1907 ein extra Anschlussgleis zum dortigen Marmorwerk verlegt wurde.

Trotzdem machte der Fortschritt vor der Bahnlinie nicht halt: Gut 75 Jahre nach der Eröffnung war die Strecke Grafing-Glonn schon wieder Geschichte. Aus Kostengründen und mangelnder Auslastung stellte die Deutsche Bundesbahn den Betrieb ein. Am 31. Mai 1970 hielt der letzte Personenzug in Moosach, das Aus für den Güterverkehr kam bereits ein Jahr später.

Der Alte Bahnhof als Gebäude konnte zum Glück erhalten werden und steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Genutzt wird das Haus am Ortsrand weiter rege, als Raum für Veranstaltungen der Moosacher Vereine, für Kunstausstellungen oder eben für historische Rückblicke wie am kommenden Wochenende, wenn an die Geschichte des Bahnhofs und seiner Zugstrecke erinnert wird.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 25. Mai, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, von 10 bis 17 Uhr.