13. November 2018, 21:49 Uhr Außenspiegel trifft auf Außenspiegel Unfallflucht zwischen Glonn und Grafing

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Kreisstraße EBE 13 zwischen Glonn und Grafing kurz nach Westerndorf zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 6.20 Uhr kollidierten dort zwei Autos mit dem jeweils linken Außenspiegel. Nach dem Unfall fuhr einer der Beteiligten weiter nach Glonn. An seinem Fahrzeug dürfte der Außenspiegel beschädigt sein. Am anderen Auto beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Der Flüchtige muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ebersberg unter (08092) 8268-0 zu melden.