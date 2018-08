8. August 2018, 21:52 Uhr Ausschreibung läuft Finanzielle Unterstützung für neuartige Projekte

Anfang Februar dieses Jahres gründete der Freistaat Bayern die Zukunftsstiftung Ehrenamt. Ziel ist, besonders neuartige, innovative Initiativen, Projekte und Ideen, die das bürgerschaftliche Engagement in Bayern stärken, zu unterstützten. Wer ein Projekt plant, eine Aktion, eine Veranstaltung oder eine Idee hat, die finanzieller Unterstützung bedarf, kann sich jetzt bewerben. Die Projektausschreibung hat begonnen, wie Sabine Meyer vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt mitteilt. Es werden Initiativen, Projekte und Ideen, die das Ehrenamt in Bayern stärken, mit bis zu 5000 Euro unterstützt.

Alle Informationen zur Antragsstellung und zu den Förderbedingungen finden Interessierte im Internet auf einen Blick unter der Adresse www.ehrenamtsstiftung.bayern.de. Den unterschriebenen Förderantrag soll man bis spätestens 24. September per E-Mail an info@ehrenamtsstiftung.bayern.de senden oder per Post an die Geschäftsstelle der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern, Winzererstrasse 9, 80797 München.