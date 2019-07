2. Juli 2019, 22:07 Uhr Aus Liebe zur Natur Von der Antarktis nach Hellabrunn

Annelies Schneider nahm als Meeresbiologin an Expeditionen ins ewige Eis teil. Nun engagiert sich die 65-Jährige ehrenamtlich für Insekten im Münchner Tierpark - und leitet die neue Kirchseeoner Gruppe des Bund Naturschutz

Von Stella Vogl, Kirchseeon

Wasser und Erde - mit beiden Elementen ist die Ortsvorsitzende des Bundes Naturschutz (BN) in Kirchseeon, Annelies Schneider, vertraut. Während die promovierte Meeresbiologin in der Vergangenheit bei Minusgraden Wasserproben in der Antarktis entnommen hat, setzt sie sich heute dafür ein, dass sich die Insekten "wieder wohlfühlen" und arbeitet ehrenamtlich im Tierpark Hellabrunn. Doch was schon einige Jahre zurückliegt, lässt Schneider immer noch schwärmen.

Als "Naturfan und Reisemensch" entschied sie sich für das Studium der Meeresbiologie: "Damals hat man ja noch gedacht, dass das zukunftsträchtiger ist." Dann, Mitte zwanzig, darf sie als eine der ersten Frauen an zwei Expeditionen in die Antarktis teilnehmen, eine Erfahrung, die sie auch heute noch stolz macht: "In der Meereskunde waren Frauen noch selten. Meine Kolleginnen und ich waren mit die ersten Frauen", erinnert sie sich an eine spannende Zeit.

Sowohl auf dem deutschen Schiff Meteor als auch auf der britischen John Biscoe geht es für Schneider sechs Wochen lang mehr oder weniger gut ausgestattet durch das eisige Wasser. Das deutsche Schiff etwa sei "gar nicht eistauglich gewesen, eine erschwerende Bedingung in der Antarktis. Schneider machte sich während des Studiums auf den weiten Weg, um Plankton- und Krillbestände zu überprüfen. "Der kleine Krebs" galt damals als "ganz großes Thema" und sollte aufgrund des hohen Proteingehalts als "Eiweiß-Reservoir für die dritte Welt" dienen, ein Vorhaben, das mittlerweile an Aktualität verloren hat. Als "unglaublich beeindruckend" bezeichnet die mittlerweile 65-Jährige die ersten Eindrücke, auch wenn sie sich die Hände beinahe abgefroren hätte. "Rings um sich nur Meer, Eisberge und ein paar Albatrosse", so schildert sie die überwältigende Szenerie.

Die zweite Reise auf der John Biscoe dagegen habe sich aufgrund von Herbststürmen um einiges turbulenter gestaltet. "Das war schon abenteuerlich." Die Besatzung geriet nicht nur in gefährliche Fahrwasser, sondern auch in politische Spannungen zwischen Großbritannien und Argentinien. "Wir haben immer an den Falklandinseln angelegt", erzählt Schneider - bis der Falkland-Krieg kam.

Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt lag auf dem mikroskopisch kleinen Plankton, was sie humorvoll begründet: Sie habe halt ursprünglich mehr Ahnung von Plankton als von Gartenpflanzen gehabt. So unterschiedlich beide Gewächse auch sein mögen, erkennt sie eine grundlegende Parallele. Denn sowohl Plankton als auch heimische Gartenpflanzen sind Grundlage von Ökosystemen und bieten eine Nahrungsquelle für Tiere. Ob Wal oder Insekt, beide sind letztendlich darauf angewiesen.

Diese biologische Kette will sie auch in Kirchseeon erhalten: "Man greift in so viel ein. Auch kleine Eingriffe haben oft ungeahnte Konsequenzen, weil man sie nicht einschätzen kann." Dem will sie mit der BN-Ortsgruppe beispielsweise durch eine nachhaltige Gartengestaltung und mehr "Respekt vor der Natur" entgegenwirken. Denn trotz Reisen auf hoher See sind Wiesen und Wälder für Schneider kein unbekanntes Terrain.

"Wir sind viel in der Natur gewesen. Mein Vater kannte sich sehr gut mit Tieren aus und meine Mutter kannte sich mit Blumen aus", erinnert sie sich an ihre Kindheit in Hamburg. Doch aus privaten Gründen und aufgrund eines Jobangebots in der Münchner Pharmaindustrie wagte sie schließlich den Schritt in den Landkreis Ebersberg. Schon seit 35 Jahren lebt sie mit einer kurzen Unterbrechung in Kirchseeon. Diese Entscheidung bereut sie nicht, im Gegenteil: "Ich fühle mich auch im Wald oder in den Bergen wohl." Die Verbindung zum Meer bleibt dabei weiterhin bestehen: "Letztes Jahr war ich in Chile und habe ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt", verrät sie. Und noch heute sei sie als einzige Deutsche Mitglied des britischen Antarktis-Clubs. So bleibt ein wenig Fernweh und die Sehnsucht nach dem "Geruch von Wasser und Schiff".