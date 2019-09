Während ein 44-jähriger Mann am Samstagabend auf einer Festivität in Anzing war, nutzte ein unbekannter Täter dessen Abwesenheit und schlug die Heckscheibe des in der Högerstraße parkenden Autos ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Da sich die Tat mitten im Ort abspielte, werden nun Zeugen gesucht. In der Watzmannstraße in Baldham schlug ein bislang Unbekannter bereits in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand die Seitenscheibe eines geparkten Autos ein. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Poing unter Telefon (08121) 991 70.