25. Juli 2019, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht Fahrraddieb am Poinger Bahnhof

Recht leicht gemacht hat es ein Poinger am Dienstag einem Fahrraddieb. Das Citybike der Marke Intec im Wert von etwa 200 Euro war nämlich unabgesperrt am Fahrradständer in der Bahnhofstraße am S-Bahnhof in Poing abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Poing unter der Rufnummer (08121)9917-0 zu wenden.