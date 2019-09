Artikel per E-Mail versenden

Aus dem Carport eines Einfamilienhauses in der Karl-Böhm-Straße in Baldham ist ein versperrtes Herrenrad gstohlen worden. Laut Polizei muss sich die Tag in der Zeit von Dienstag, 10. September, 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 11. September, 7.30 Uhr, ereignet haben. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Poing unter der Telefonnummer 08121/991 70 entgegen.