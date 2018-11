7. November 2018, 22:20 Uhr Aus dem Polizeibericht Autoknacker am Friedhofsparkplatz

Den Friedhofsbesuch einer Poingerin hat ein Dieb für seinen Beutezug genutzt. Der bislang unbekannte Täter schlug am Dienstagnachmittag zwischen 15.45 und 16.00 Uhr in Poing am Parkplatz des Friedhofes am Endbachweg, an der Ostseite des Friedhofes, an einem geparkten schwarzen Opel die hintere, linke Seitenscheibe ein und entwendete daraus eine Handtasche. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro geschätzt, den Sachschaden am Fahrzeug auf rund 1500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Poing unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 zu melden.