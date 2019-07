25. Juli 2019, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht 50 000 Euro Schaden bei Brand eines Traktors

Bei Feldarbeiten ist am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zwischen Oberndorf und Neuhausen ein Traktor in Brand geraten. Der 28-jährige Lenker des Traktors mit Strohpresse bemerkte plötzlich eine Rauchentwicklung unter dem Fahrzeug und konnte sich laut Polizei noch unverletzt in Sicherheit bringen. Kurz darauf stand der Traktor in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Strohpresse, die nur leicht beschädigt wurde, verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Brandursache dürfte nach Einschätzung der Polizei ein technischer Defekt am Traktor gewesen sein.