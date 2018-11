19. November 2018, 22:09 Uhr Aus dem Fahrradkeller Hochwertiges Elektrorad gestohlen

Ein laut Polizei "besonders schwerer" Fahrraddiebstahl ist in der Grafinger Kirchenstraße gemeldet worden. In der Zeit von 1. bis 17. November ist dort ein hochwertiges Elektrofahrrad der Marke "Victoria" von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden. Das Elektrorad wurde im Fahrradkeller verschlossen abgestellt. Im dortigen Haus befindet sich eine Praxis für Physiotherapie. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder konkrete Hinweise auf einen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 mit der Polizei in Ebersberg in Verbindung zu setzen.