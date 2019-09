Die Musiker der Aureus Artists geben in verschiedenen Besetzungen quer durch Europa Benefizkonzerte in stimmungsvoller Umgebung. Zu jedem Termin sind Bewohner sozialer Einrichtungen wie Seniorenheime oder Tagesstätten eingeladen. Sollte der Veranstaltungsort außerhalb der Einrichtung liegen, etwa in einer Kirche, einem Schloss oder Konzertsaal, wird der Transport dorthin organisiert. Auf diese Weise können Menschen mit Handycap am Kulturleben teilnehmen. Am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr spielen die Aureus Artists in der Klosterkirche auf Schloss Zinneberg. Das Programm besteht aus Werken von Händel, Purcell und Telemann und war vor einer Woche bereits in der Kapelle auf Schloss Blutenburg zu hören. Es musizieren Juliane Gredmaier (Violine/Sopran), Elisabeth Krauß (Violine), Boris Kaesbach (Violoncello) und der Glonner Thomas Pfeiffer (Cembalo/Orgel). Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch herzlich willkommen. Der Erlös kommt der Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg zugute.