Die aus Dorfen stammende Schauspielerin Angela Ascher tritt beim Starkbieranstich am Nockherberg regelmäßig im Singspiel auf. Seit 2011 steht Ascher dort auf der Bühne, als Christine Haderthauer oder Ilse Aigner. Beide Rollen füllt die gelernte Schauspielerin mit viel Witz und Ironie - zum großen Gefallen des Publikums und der Politprominenz. Im Alten Speicher in Ebersberg schlüpft sie am Wochenende, 8. und 9. Februar, in sieben verschiedene Rollen und präsentiert ihr brandneues Stand-up-Programm, das dort für den Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet wird. Die neue Comedy-Show im BR-Fernsehen ist eine Mischung aus Live-Comedy und Filmen mit vielen bekannten bayerischen Schauspielern. Diese werden an den drei Aufzeichnungsterminen, Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 14 und 19 Uhr, auch im Publikum zu sehen sein. Aufgezeichnet werden jeweils zwei Folgen. Die sechs Sendungen sollen dann bis Sommer unter dem Titel "Fraueng'schichten" im Dritten ausgestrahlt werden. Karten für die Aufzeichnungen können online unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Das Haus öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn.