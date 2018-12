16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Auftritt in Haar Weihnachten mit Katja Ebstein

Sie hat Songs veröffentlicht, die Evergreens wurden: Am Samstag, 22. Dezember, um 19 Uhr kann man Katja Ebstein im Kleinen Theater Haar live mit einem weihnachtlichen Programm erleben. Es sind Liebeslieder dabei. Für einen Mann, für ein Land, für Gott. Natürlich auch Texte aus aktuellem Zeitgeschehen. Gesungen mit warmer Stimme, die über die Jahre ein schimmerndes Timbre angenommen hat, erreicht sie das Innerste.

Katja Ebstein hat als eine der ersten internationale Songpoeten wie Cat Stevens, Bob Dylan oder Stevie Wonder in deutscher Sprache interpretiert. Sie hat die großen Musical- und Filmmelodien gesungen, Fernsehen gemacht und Theater gespielt. Sie hat Gedichte von Heine, Brecht und Frauenlyrik zum Klingen gebracht. Sie hat Berlin mit Couplets liebevoll gehuldigt, aber gleichzeitig politisch die Ohren lang gezogen. Sie hat in sieben Sprachen gesungen und es in vielen Ländern hoch in die Charts geschafft. Sie hat rezitiert und deklamiert, protestiert und fasziniert. Keiner kann mehr zählen, wie oft sie mit Standing Ovations lob gefeiert wurde.

Seit 35 Jahren steht Ebstein auf der Bühne und hat in dieser Zeit mehr als 30 Alben veröffentlicht. Sie hat sich einen Teufel geschert um Zielgruppen und Marketinganalysen, Trends oder Einschaltquoten. Sie macht das, was sie für richtig hält. Karten für das Konzert im Kleinen Theater gibt es unter www.reservix.de