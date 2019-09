Die Glonner Schrottgalerie startet am Freitag, 13. September, mit den Lindenblüten in die neue Saison. Andy Saeger, Götz Hünnemeier und Marina Lampl haben sich ganz der Musik Udo Lindenbergs verschrieben, die sie seit Jahrzehnten durch Höhen und Tiefen ihres Alltags begleitet. Besonders faszinierend finden sie, dass nahezu jeder, ob Udo-Fan oder nicht, in dessen mitreißenden Texten eine Botschaft für sein eigenes Leben finden kann. Alle Freunde des genuschelten Sounds dürfen sich also freuen, denn das zunächst aus einer Laune heraus entstandene Projekt steht nun auf der Bühne. "Wir entführen in ein vergangenes Deutschland, wo Geliebte noch Babys genannt wurden, der Rock noch nicht Rihanna hieß und es hinterm Horizont noch weiterging!" Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail. Das gesamte Programm der Glonner Kleinkunstbühne gibts zum Download unter www.schrottgaleriefriedel.de.