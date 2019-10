Wie sieht das Paradies wohl aus? Ein frühes, gängiges Bild dafür war und ist der Garten Eden. Schönheit, Fruchtbarkeit und Muße - all das konnte man schließlich auch im irdischen Garten finden. Heute kommen noch die Aspekte des Umweltschutzes hinzu. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Garten bietet eine Videoinstallation von Monika Huber namens "Passing the Garden", die nun im Rahmen der "Artionale" in der Petrikirche Baldham gezeigt wird. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr eine Vernissage mit der Künstlerin aus München, Sebastian Osthold (Piano) und José Salpietro (Gitarre) steuern Jazzstandards und Eigenkompositionen bei. Die Videoarbeit ist dann bis Mittwoch, 6. November, täglich von 13 bis 18 Uhr an der Altarwand der Petrikirche zu sehen. Um Spenden wird gebeten.

Ausgangspunkt des Videos sind Fresken aus der antiken Casa di Livia in Rom. Diese 2000 Jahre alten Darstellungen zeigen einen wunderbar anmutenden Gartenraum, einen "hortus conclusus". Monika Huber verbindet ihre Aufnahmen der Fresken mit Zeichnungen sowie Bildern intakter und zerstörter Natur. Ein stetiger Wechsel des Bildes, der über langsame Überblendungen generiert wird, lässt Fiktion und Realität verschmelzen. Monika Huber, geboren 1959 in Dingolfing, hat an der Münchner Akademie freie Malerei studiert, heute lebt und arbeitet sie in der Landeshauptstadt. Ihre Vita weist diverse Ausstellungen sowie Auszeichnungen auf. Die Artionale ist eine Ausstellung von Gegenwartskunst in evangelischen Kirchen, wodurch die sakralen Orte neu erfahrbar werden sollen. Veranstalter ist das Evangelische Dekanat München in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst.

Am Montag, 14. Oktober, findet von 14.30 bis 18 Uhr eine Führung durch die Ausstellungen in den Kirchen im Münchener Osten (Dreieinigkeitskirche und Nazarethkirche in Bogenhausen, Cantatekirche Kirchheim und Petrikirche Baldham) mit Benita Meißner, Kuratorin der Artionale, statt, Anmeldung bis 10. Oktober erforderlich per Mail an pr.dekanat-muc@elkb.de. Am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr erklingt in der Petrikirche eine Orgelmatinee mit Psalmen-Vertonungen zum Thema Schöpfung. Matthias Gerstner (Orgel) spielt moderne Werke von Lothar Graap und Andreas Willscher, Andrea Grießmann liest passende Texte.