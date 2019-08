Die Gemeinde Pliening plant im Sommer 2020 die Herausgabe einer neuen Bürgerinformationsbroschüre, die auch schön illustriert werden soll. Daher sind die Gemeindebürger dazu aufgerufen, sich an der Erstellung zu beteiligen. Hobbyfotografen können Bilder von schönen Ecken im Gemeindegebiet einsenden. Fotos von interessanten Plätzen, Gebäuden und Landschaften sind willkommen, wie die Gemeinde mitteilt. Schön wäre es, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, "wenn auf den Bildern auch die Jahreszeiten mit eingefangen wären". Wer seine Aufnahmen der Gemeinde zur Verfügung stellen möchte, kann diese in digitaler Form an renate.winter@pliening.de schicken. Der Name des Fotografen erscheint, falls gewünscht, im Impressum der Broschüre.