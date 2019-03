7. März 2019, 21:57 Uhr Aufmerksamer Rentner Falsche Polizisten scheitern mit Betrug

Mehrere Anrufe von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, hat ein 78-jähriger Vaterstettener vergangenen Mittwochabend erhalten. Wie die echten Beamten der Polizeiinspektion Poing mitteilen, sei es das Ziel der Anrufer gewesen, Informationen über die Vermögensverhältnisse des Mannes zu erhalten und ihn in der Folge zur Abgabe von Wertgegenständen zu bewegen. Die Männer behaupteten, dass der Name des Rentners auf einer Liste der bulgarischen Mafia gefunden worden sei und er sich nun in Gefahr befinde. Da der Angerufene allerdings die Betrugsmasche durchschaute, ist es zu keinem Vermögensschaden gekommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Poing erneut darauf hin, dass sich Polizeibeamte telefonisch grundsätzlich nicht über das Vermögen von Bürgern informieren. Bei Zweifeln an der Echtheit eines Anrufs der Polizei könne jederzeit bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle nachgefragt werden.