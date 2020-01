Nach offizieller Version hat König Ludwig II. sich selbst und den Arzt von Gudden in suizidaler Absicht anno 1886 in den Tod gerissen. Schnell aufkommende Gerüchte und Spekulationen behaupten seither der vielen Ungereimtheiten wegen: Es war Mord! Was aber, wenn die Ursache der beiden unnatürlichen Tode eine ganz andere war? Der Volkskrimi "Da Kini-Schiaßer" spekuliert fiktiv, auch wenn er auf erstaunliche historische Fakten baut. Die Bairische Komödie Wasserburg zeigt das Stück aus der Feder von Jörg Herwegh nun erneut in der Landwirtschaft Staudham, gespielt wird am Freitag und Samstag, 10./11. Januar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. Januar, um 19 Uhr.

1906 fordert ein angeblicher Schriftsteller die Antworten auf die offenen Fragen nach dem Tod des Märchenkönigs ein. Er interviewt den ehemaligen Hofkoch, der nun ein Delikatessen-Geschäft betreibt, bereist das Dorf Berg, das direkt neben dem gleichnamigen Schloss liegt, dem Tatort des königlichen Krimis. In einem kleinen Wirtshaus sucht er nach einem verrückten alten Säufer, den die Einheimischen nicht ernst nehmen und verächtlich den "Kini-Schiaßer" nennen. Der Spurensucher erkennt schnell, dass der Alte mehr weiß als nur die üblichen Gerüchte...

Autor Jörg Herwegh spielt mit den historischen Details dieser "Königskatastrophe" aus dem Jahre 1886 am Starnberger See, der damals noch Würmsee hieß. "Es war eher eine Katastrophe des bayerischen Königreichs, das mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 zunehmend seine Souveränität verlor und zuletzt nur noch repräsentative Dekoration war. In diesem Missverhältnis liegt ursächlich die Überforderung der damaligen politischen Entscheidungsträger in Bayern", so der Autor. Die letzten Jahre des Monarchen Ludwig II., das Entmündigungsverfahren gegen ihn, seine Gefangennahme auf Schloss Neuschwanstein, die Internierung auf Schloss Berg, der Tod im See: All das biete "eine uns heute mehr denn je faszinierende Mixtur aus spannendem Politthriller, groteskem Kasperltheater, tiefster menschlicher Verzweiflung und rührseligem Schmachtfetzen". Herweghs Volkskrimi setzt sich aus diesen vier Elementen zusammen, zeigt bewusst die Brüche. Er will keine seriöse Theorie über die tödlichen Vorgänge am Abend des Pfingstsonntags 1886 am Seeufer aufzeigen, sondern zutiefst menschliche Gefühle, Eitelkeiten, Drucksituationen oder Enttäuschungen, die oft banal zu verhängnisvollen Entscheidungen führten.

Das Volkstheater wird im Theatersaal (Reihenbestuhlung) der Landwirtschaft Staudham an der B 304 gespielt. Zusätzlich zur Vorstellung kann ein Vier-Gänge-Krimi-Menü in der Gastronomie gewählt werden. Reservierungen dafür nimmt nur das Theaterbüro Herwegh entgegen, online unter www.theater-herwegh.de oder telefonisch unter (0174) 97 96 191. Dort können auch Theaterkarten bestellt werden. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Fabula in Wasserburg sowie das Ticketzentrum Kroiss in Rosenheim.