8. Juli 2019, 21:41 Uhr Auffahrunfall Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf der B 304

Eineinhalb Stunden musste am Sonntagnachmittag die B 304 in Eglharting wegen eines Verkehrsunfall gesperrt werden. Eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis hatte laut Polizei übersehen, dass vor ihr eine 60-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollte und abbremste. Bei dem heftigen Auffahrunfall wurden die Unfallverursacherin und die Vorausfahrende leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sicherheitshalber war auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen, er wurde jedoch letztlich nicht benötigt. Beide Fahrzeuge musten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren an der Unfallstelle die Feuerwehren aus Kirchseeon und Eglharting.