Die evangelische Kirchengemeinde Grafing lädt zu einem klassischen Benefizkonzert zugunsten der Renovierung des Gemeindehauses ein. Es spielt das Ensemble Sieben: zwei junge Preisträgerinnen von Jugend musiziert und des Podiums Junge Musik, Pauline Bastian und Amelie Sieben, Schülerin und Tochter der Musikpädagogin Carola Sieben, begleitet werden sie von Martina Hussmann am Klavier. Zur Aufführung kommen Werke für Flöte, Violoncello und Klavier von Bach, Telemann, Scarlatti und Händel sowie von modernen Komponisten. Das Konzert findet statt am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Grafing.