27. März 2019, 21:52 Uhr Aufatmen in Glonn Wo der Blues im Gebälk haust

Eigentümer Josef Braun will das Gelände der Schrottgalerie umbauen. Wenn das Landratsamt den Plänen zustimmt, entstehen dort Wohnungen, der Veranstaltungsraum aber bleibt bestehen

Von Alexandra Leuthner

Noch sieht die Schrottgalerie aus, wie man sie kennt: Das Mauerwerk über dem mächtigen Schiebetor könnte neuen Putz vertragen. Der Zugang führt unter dem hohen Dach einer wirklich alten Scheune hindurch, vorbei an eisernem Gerümpel, einem Werkzeugtisch, Gefäßen, aus denen bizarr geformte Metallreste herausstehen. Und schließlich steigt man die paar Stufen einer windigen Holztreppe hinauf, um vor einer massiven Holzwand zum Stehen zu kommen. Den Durchgang zu dem Mikrokosmos, der sich dahinter verbirgt, gibt sie scheinbar nur widerwillig frei. Doch dann öffnet sich eine gut getarnte Türe in einen Raum, der den Besucher sogleich in seinen Bann zieht.

Für jene, die vom ersten Tag an zum Stammpublikum der Schrottgalerie zählen, ist auch der etwas ungewöhnliche Zugang längst Kult geworden. Sie werden sich wohl ein wenig umgewöhnen müssen, wenn umgesetzt wird, was der Eigentümer Josef Braun an Umbauten für sein Gelände plant. Die Neulinge aber, die den inneren, einladenden Raum mit seinen Balken, den Holzstühlen und den Bildern an den Wänden zum ersten Mal betreten, werden das erleben, was die anderen längst kennen.

Unzählige Töne, die hier gespielt, gesungen oder getrommelt wurden, haben sich eingenistet im Gebälk. Der Blues sitzt im kalten Kachelofen, der - nur zu den abendlichen Konzerten angeheizt - auch im Winter die Galerie innerhalb kurzer Zeit auf Betriebstemperatur bringt. Und in dem braunen Holzklavier, das an der Wand steht, tanzen Rock und Jazz einen stillen Tango und warten unter dem zugeklappten Deckel nur darauf, endlich wieder freigelassen zu werden.

Die Glonner Schrottgalerie Friedel hat sich über die Jahre einen Namen gemacht in der Kleinkunstszene. So wie sie jetzt gestaltet ist, als eine Art innerer Korpus in eine riesige Scheune eingebettet, existiert sie seit 2006. Und obwohl der Glonner Bauingenieur Sepp Braun das Gelände nun besser nutzen und fünf Wohneinheiten darauf bauen will, soll die Schrottgalerie wie gehabt bestehen bleiben. Einen positiven Vorbescheid vom Gemeinderat gibt es bereits, nun muss das Landratsamt über das Vorhaben entscheiden. Bisher aber "sind wir noch auf der Suche nach einem Termin, um überhaupt mal zu besprechen, was sein könnte oder sollte." Zeigt sich die Behörde einverstanden, würde wohl die alte Scheune abgerissen und an ihrer Stelle zur Straßenseite hin ein Wohnhaus errichtet. Das Scheunendach aber, das jetzt viel leere Fläche und auch die Schrottgalerie überspannt, würde dann durch eine moderne Dachkonstruktion ersetzt. Von einer "Einhausung" spricht Hanno Größl, der vor einiger Zeit die Gesamtleitung des etwas anderen Veranstaltungsraums von dessen Namensgeber Sven Friedel übernommen hat. Der ist nebenher ja auch noch Rektor der Grund- und Mittelschule in Großkarolinenfeld - und zur Zeit überdies nach einem Skiunfall außer Gefecht.

Mit Kunst und Konzerten hatte Galeriegründer Sven Friedel, ein sportlich-künstlerisches Multitalent, schon 1999 begonnen, in jenen Tagen noch in einer Dreizimmerwohnung im alten Glonner Feuerwehrhaus. Damals lernte der Pädagoge, Fußballtrainer, Schrott- und Wortkünstler auch seinen späteren Mitstreiter, den Steinbildhauer Hanno Größl kennen, der bei ihm ausstellte. Größl hat seine Werkstatt in Baiern. Er stieg schon bald mit ein in die Unternehmung "Schrottgalerie". Vor einigen Jahren nahm das Duo dann noch die Lehrerin Yvonne Reber, den Filmemacher Werner Bertolan und den Koch Robert Kronthaler mit ins Team, um vor allem die Moderation der Konzerte auf mehrere Schultern zu verteilen. Um die 80 Veranstaltungen gibt es in der Schrottgalerie pro Jahr. Freitags, samstags, sonntags und gelegentlich auch an Donnerstagabenden geben sich Musik und Kleinkunst ein Stelldichein in der St. Johannes-Straße, nur Ostern, Pfingsten und Weihnachten ist Pause. Und im August, da wird aber gefeiert. Jedes Jahr veranstaltet das Team ein großes Sommerfest mit 300 bis 400 Leuten im schönen Innenhof der Familie Braun, der direkt an die Galerie anschließt. Was nicht zuletzt auch ein Grund dafür ist, dass Josef Braun nicht auf einen Neubau der Galerie bestand. Schließlich ist es sein Innenhof, der damit seinen Charakter verlieren würde.

Dass der lang gestreckte Raum, dessen vorderer Teil für die Konzerte bestuhlt ist, auch viel Platz für Ausstellungen bietet, kommt dem Team zupass. So gehören Schrott- und Steinkunst von Friedel und Größl quasi zum Inventar, Yvonne Reber nützt den Raum zur Präsentation ihrer Bilder und Goldschmiedearbeiten, und Robert Kronthaler lädt gelegentlich zum Koch-Kunst-Abend in die Galerie. "Natürlich ist das für uns auch eine Plattform", erklärt Größl. Wenn sich das ein- oder andere Kundengespräch bei einem abendlichen Konzertbesuch ergibt, schadet das also nicht. Und schließlich kommen die Zuhörer mittlerweile von weit her - ebenso wie die musikalischen Gäste. Die Schrotter haben es mit ihrem breiten Spektrum an Stilrichtungen und ihren Künstlern von "bekannt bis unbekannt" längst zum Kultstatus gebracht in der Kleinkunstszene. "Akquise haben wir noch nie machen müssen", erklärt Größl - und dabei spielt ein feines Lächeln um seine Lippen. "Es hat sich herum gesprochen, wie es hier ist." Einer sagt's dem anderen, "und jeder Musiker, der auftritt, spielt ja mindestens in zwei oder drei Formationen." Und schon kommt der Schneeball ins Rollen. Da macht es auch nichts, dass es keine Fixgage gibt, nur einen Hut, der herum geht und für den es nur eine einzige und von den wechselnden Conferenciers so charmant wie klar vorgetragene Vorgabe gibt: "Es darf nicht klimpern im Hut, rascheln muss es!" Die Gäste halten sich daran. Sie wissen ja auch, was sie dafür bekommen. Die Schrotter kennen ihr Publikum. Blues, Jazz, Balkanmusik, Singer-Songwriter, Gipsy Jazz oder "progressive Volksmusik aus Südtirol" etwa steht auf dem Programm, echte Musik mit Herz also, keine Pop-Experimente. So wie es die Schrotter selbst mögen, "das Schöne ist, das wir machen können, was wir wollen", schwärmt Größl. "Aber mit Freejazz, das weiß ich, brauchen wir unserem Publikum nicht kommen." Und dieses dankt. In Glonn und Umgebung funktioniert die Mundpropaganda, ein Newsletter mit 1600 Abonnenten tut ein übriges dazu, dass die Gäste anreisen. Der Landkreis Ebersberg, das Oberland, der Münchner Osten gehören längst zum Einzugsbereich, "wir sind selber manchmal erstaunt, wo die Leute überall herkommen", sagt Größl, "einer fährt sogar regelmäßig vom Starnberger See herüber".

Und dabei hatte es 2005 so ausgesehen, als drohe dem kreativen Unternehmen das Aus. Das Feuerwehrgebäude sollte saniert und anders genutzt werden, die Suche nach einer neuen Unterkunft gestaltete sich schwierig, bis bei Friedel und Größl gleich zweimal das Glück anklopfte: Bauingenieur Braun, "der Braun-Sepp halt", kam mit den Worten "Ich hab da was für Euch" um die Ecke und präsentierte seine Scheune, die als Getreide- und Kohlelager samt Taubenstall gedient hatte. Und dann war da noch Reinhard von Nordenskjöld, begeisterter Stammgast, der als Pionier in der Entwicklung von Biogasanlagen ordentlich Geld verdient hatte und anbot, den Umbau des Scheuneninneren zu finanzieren. Gehämmert, gesägt und geweißelt haben Friedel und Größl weitgehend selbst - "da stecken dreieinhalbtausend Arbeitsstunden drin". Das nötige Fachwissen steuerte Bauingenieur Braun bei.

Dass letzterem der Schrott und die Kunst so am Herzen liegen, ist Größls und Friedels großes Glück. Schon manche Kultstätte ist schließlich kommerziellen Neubauplänen zum Opfer gefallen. Von einem Komplettabriss samt Neubau der Galerie war in Glonn zunächst die Rede gewesen, doch Größl ist heilfroh, "den Sepp" davon überzeugt zu haben, dass die Schrottgalerie dann nie mehr die selbe sein würde. "Wenn du hier einen Neubau hinstellst, dann ist das tot. Das ist doch alles zufällig entstanden, und das macht es aus, der Raum, die Enge." Und so wird sich zwar vielleicht außen rum viel, innen aber nur ein bisserl was ändern, wenn der Neubau kommt. Der Eingang zur Galerie könnte an die Frontseite und der Getränkeverkauf - der den Laden als nicht kommerzielle Unternehmung finanziell am Laufen hält - in den dort entstehenden Vorraum verlegt werden. Ein bisschen Schrott aber wird vielleicht auch dann stehen bleiben vor der nagelneu gestrichenen Wand, als Erinnerung an alte Zeiten.

Die nächsten Konzerte in der Glonner Schrottgalerie: Am Freitag, 29. März, gibt es feinen Jazz mit Barbara Roberts und Band, am Samstag, 30. März, Blus und Swing mit Titus Waldenfels, Alwin Schönberger und Micha Reiserer, am Sonntag, 31. März, spielt das "Monaco Swing Ensemble" Gipsy Swing. Los geht's jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de