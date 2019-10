Dass die Zukunft der Wimmerwiese seit Jahren Ortsgespräch in Zorneding ist, war unschwer zu erahnen. Selten war der Sitzungssaal des Rathauses so gut besucht wie am Donnerstagabend. Der Grund: Für Zornedings Gemeinderat stand in der Oktobersitzung ein zukunftsweisender Beschluss auf der Tagesordnung. Bekommt die Gemeinde im Ortsteil Pöring ein neues Wohngebiet oder nicht? Eine Frage, die besonders unter den direkten Anwohnern der zum Baugrund auserkorenen Wimmerwiese umstritten ist. Der Beschluss des Gemeinderats aber hätte deutlicher nicht sein können: Das Gremium stimmte mit 19 zu Null dafür.

Geplant sind demnach 208 Wohnungen von verschiedener Größe, wie Zornedings Bürgermeister Piet Mayr (CSU) in der Sitzung mitteilte. Auf 13 000 Quadratmetern sollen vorwiegend Eineinhalb-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen für insgesamt 500 Bewohner entstehen. Anders als im ersten Plan aus dem Jahr 2016 vorgesehen, soll das Wohngebiet nicht aus Einfamilien- und Doppelhäusern bestehen. Beschlossen wurde dafür der überarbeitete "Bebauungsplan südlich der Georg-Münch-Straße". Man sehe "dringenden Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde und im ganzen Raum München".

Das Wohnprojekt Wimmerwiese übersteigt bisherige Dimensionen, wenn in Zorneding gebaut wurde. Wie lange es noch dauert, bis auf dem 27 000 Quadratmeter großen Feld zwischen der Georg-Münch-Straße und der St.-Martin-Straße die Bagger anrollen, ist in diesem Stadium schwer zu erahnen. Bekannt ist, dass das Bauprojekt von einem Unternehmen aus Grasbrunn (Landkreis München) finanziert wird. Den Grasbrunnern wurde das Grundstück vom Eigentümer zur Entwicklung überlassen.

158 der 208 Wohnungen belegt das Unternehmen, 50 dürfen für 30 Jahre von der Gemeinde vergeben werden und sollen - so hieß es im Gemeinderat - Zornedinger Bürgern zugute kommen, die schon länger auf bezahlbare Unterkünfte warten. "Es gibt eine Liste in der Verwaltung mit mehr als hundert Personen, die eine günstige Wohnung suchen", erklärt die Zweite Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder (SPD) am Freitag auf Nachfrage.

Mietpreise von zehn Euro pro Quadratmeter

Der Mietpreis soll bei zehn Euro pro Quadratmeter liegen und lediglich der Inflationsrate nach erhöht werden. Den Mietpreis kassiert nicht die Gemeinde, sondern das Grasbrunner Unternehmen. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren ist, zahlt das Unternehmen der Gemeinde Zorneding zudem 3,6 Millionen Euro zum Ausbau der Infrastruktur, also etwa für Straßen, für die Aufstockung der Feuerwehr oder für die Kinderbetreuung.

Das Wohngebiet ist - wie oft bei Großprojekten - nicht unumstritten. In der knapp 20 Seiten umfassenden Beschlussvorlage bezieht die Verwaltung Stellung zu kritischen Anmerkungen von 13 Zornedinger Familien, die unweit der Wimmerwiese wohnen. Die wichtigsten Forderungen und Bedenken der Nachbarn: Es brauche einen zusätzlichen Kindergarten, einen Spielplatz, die neuen Wohnanlagen sollten möglichst niedrig gebaut sein, zudem äußerten die Nachbarn Bedenken wegen der zu befürchtenden Zunahme des Verkehrs und des Lärms. Es sei eine "Verletzung der Privatsphäre" zu erwarten.

Der Zornedinger Gemeinderat kam zu dem Ergebnis, dass auf der Wimmerwiese keine Kindertagesstätte errichtet werden soll, um den Platz stattdessen für Wohnraum zu nutzen. Laut Gemeinde sei das bestehende Ortskonzept für Kinderbetreuung für den Bedarf in Zorneding auch mit dem erschlossenen Wohngebiet auf der Wimmerwiese ausreichend. Derzeit entstehen im Ort zwei Kindergärten, einen davon baut die Gemeinde selbst.

Darüber hinaus sieht der Bebauungsplanentwurf eine Fläche für einen Kinderspielplatz im südwestlichen Teil des Baugrunds vor. Die Höhe der Gebäude soll zwei bis vier Stockwerke betragen, wobei die höheren Häuser oben ein Terrassenstockwerk bekommen sollen. Damit sich das neue Wohngebiet ins Ortsbild einfügt, sollen am Rand der Wimmerwiese niedrigere Gebäude entstehen, in Richtung Mitte die höheren.

In der Abwägung zur Verkehrsentwicklung mit dem neuen Wohngebiet kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass man die Privatsphäre der Anwohner dadurch nicht gefährdet sehe. Die Prognose der Gemeinde hierzu: "Auch bei Umsetzung des Bauvorhabens ist nach der Zahl der Fahrzeugbewegungen für die Georg-Münch-Straße die Qualität einer Wohnstraße gegeben."