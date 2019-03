1. März 2019, 22:04 Uhr Auf Vorschlag von Markus Söder Neue Aufgabe

CSU-Landtagsabgeordneter Thomas Huber ist jetzt Chef der Familienkommission

Der Ebersberger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber hat eine neue Aufgabe: In der jüngsten Sitzung des CSU-Parteivorstandes wurde er auf Vorschlag des Parteivorsitzenden Markus Söder zum neuen Vorsitzenden der Familienkommission der CSU ernannt. Das hat sein Büro jetzt mitgeteilt. "Ich freue mich über diese neue Herausforderung, die sich gut mit meiner Aufgabe im Landtag als Vorsitzender des Arbeitskreises für Familie und Soziales ergänzt", so Huber zu seiner Ernennung. "Sicherlich kann ich meine Erfahrungen aus der täglichen politischen Arbeit, aber auch als Familienmensch, wertschöpfend in die Kommission einfließen lassen."

Die Familienkommission setzt sich mit künftigen familienpolitischen Konzepten und den dafür notwendigen Weichenstellungen auseinander. Sie besteht in ihrer Form seit 1983, geleitet wurde sie in der Vergangenheit unter anderem von Edmund Stoiber, Barbara Stamm, Joachim Unterländer und Kerstin Schreyer. Huber verweist in seiner Pressemitteilung darauf, dass aus der Kommission unter anderem Initiativen wie das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub hervor gingen.

Huber unterstreicht, dass ihm vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig sei. "Hier müssen wir weitere Handlungsspielräume schaffen, um Eltern größtmögliche Wahlfreiheit zu ermöglichen", so der Grafinger.