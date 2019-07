3. Juli 2019, 21:39 Uhr Auf Schloss Zinneberg Kammerorchester spielt

Das Glonner Kammerorchester Camerata Libera unter der Gesamtleitung von Natsuki Miyakawa lädt zu einem Konzert in die Kirche auf Schloss Zinneberg ein. Es findet statt am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg sind willkommen. Unterstützt wird das Orchester von Rurika Kitahara, erste Violine des Jugendorchesters des Bayerischen Staatsorchesters namens Attacca. Als (Gast-) Dirigent konnte Leonhard Neuner, Leiter der Bairer Musi, gewonnen werden. Zur Verstärkung der Streicher findet man den Dirigenten und Arrangeur Natsuki Miyakawa an der ersten Geige. Eine Besonderheit des Kammerorchesters sind die eigens von Miyakawa je nach Besetzung arrangierten Noten. Gespielt werden Stücke von Alexander Glasunow, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Johannes Brahms sowie kammermusikalische Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und anderen. Wer das Konzert am 6. Juli nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, dies am Sonntag, 7. Juli, in St. Michael in Berg am Laim nachzuholen. Der Eintritt ist auch hier frei.