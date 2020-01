Noch sind Frauen auch in der Kommunalpolitik deutlich unterrepräsentiert. Nur 26 Prozent der Mitglieder der Regionalparlamente im Landkreis sind Frauen. Bei einer überparteilichen Veranstaltung am Samstag, 8. Februar, in Schloss Zinneberg bei Glonn wollen die "Frauen für Moosach" für dieses Thema sensibilisieren. Als sogenannte "role models" sind die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher sowie Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der Grünen, eingeladen. Sie berichten über ihre Erfahrungen als Frauen in der Politik und darüber, welche gesellschaftlichen und persönlichen Auswirkungen ihre Arbeit hat. Die Veranstaltung wendet sich an alle interessierten Frauen, auch Kreisrätinnen, Stadt- und Gemeinderätinnen oder Frauen, die nun bei den Kommunalwahlen kandidieren. Es gehe um Zusammenkommen, Austausch und Kennenlernen, heißt es in einer Pressemitteilung der "Frauen für Moosach". Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis etwa 12 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 4. Februar erforderlich an aktion@frauen-für-moosach.de oder Fax (08091) 5399-20.