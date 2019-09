Das "Mittelalterlich Phantasie Spectaculum", das mit bis zu 3000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalterfestival der Welt, gastiert am Wochenende vom 21./22. September erneut auf Schloss Maxlrain bei Tuntenhausen. Auf zwei Kampfplätzen erleben die Zuschauer hier Ritterturniere. Am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit versammelt sich das Publikum zur spektakulären Show der Ritter zu Pferde, an die sich ein atemberaubendes Feuerspektakel anschließt. Auf drei Bühnen erklingt Livemusik mit Spitzenbands der Mittelalter- und Folkszene. Zum ersten Mal in Maxlrain ist die Band Heavysaurus zu sehen: Die Musiker treten als Dinosaurier und Drachen kostümiert auf und spielen in moderater Lautstärke Heavy-Metal-Musik für Kinder ab drei Jahren - ein Riesenspaß auch für die Erwachsenen. Bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt sind auch die Gaukler, das Stelzentheater, das Puppentheater, der Bettler Hässlicher Hans und der Kraftjongleur Bagatelli.

Täglich wird ein großes Bruchenballturnier mit zahlreichen Mannschaften veranstaltet. Dabei geht es darum, einen bis zu 120 Kilo schweren Ball, eigentlich eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut, in den gegnerischen Torkreis zu befördern. Mit diesem Kampfspiel maßen früher die Knappen der Ritter ihre Kräfte, nachdem sie sich bis auf die Bruche, die mittelalterliche Unterhose, entkleidet hatten und vom Schiedsrichter auf Waffen durchsucht worden waren.

Gerne gesehen sind alle mittelalterlichen Gewandungen gleich welchen Genres und welcher Epoche, denn einmal am Tag versammeln sich Ritter, Orks, Hobbits, Burgfräulein und Steampunker an der Kampfplatzbühne, wo die drei bestgewandeten Besucher vom Publikum gekürt und mit Gold überschüttet werden.

Der Sonntag ist Familientag: Alle Gäste unter 16 und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 0 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr, Spielpläne und alle Infos gibt es unter www.spectaculum.de.