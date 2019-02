14. Februar 2019, 22:18 Uhr Auf Flughafentangente Unfall nach riskantem Überholmanöver

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Mittwochmittag auf der Flughafentangente zu zwei Auffahrunfällen geführt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der bislang unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Kleintransporters in Fahrtrichtung A94 trotz Gegenverkehrs einen Lkw überholen. Zwei Autofahrer im Gegenverkehr konnten Zusammenstöße durch Vollbremsungen verhindern, zwei weiteren gelang das hingegen nicht. Sie fuhren auf die vor ihnen fahrenden Fahrzeuge auf. Der überholende Transportfahrer blieb laut Polizei zwar kurz stehen, flüchtete dann allerdings von der Unfallstelle. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Nun hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0, auf sachdienliche Hinweise.