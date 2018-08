27. August 2018, 22:16 Uhr Auf Fehlersuche Kostenentwicklung im Fokus

Prüfungsverband untersucht Kauf des Sparkassenbaus

Der Kommunale Prüfungsverband hat den Auftrag des Landkreises angenommen, den Kauf des früheren Hauptsitzes der Kreissparkasse durch den Kreis und die weitere Kostenentwicklung zu prüfen. Von Mitte September an werden sich die unabhängigen Fachleute an die Arbeit machen, nach Angaben von Landratsamtssprecherin Evelyn Schwaiger wird die Untersuchung einige Zeit in Anspruch nehmen, der Prüfungsverband rechnet derzeit mit etwa einem Monat. Wie die Fachleute vorgehen, ob sie etwa allein Akten prüfen oder auch Mitarbeiter befragen, liegt laut Schwaiger in deren eigenem Ermessen: "Sie können so frei agieren, wie sie das für ihre Arbeit brauchen."

Bereits am 24. September wird sich der Liegenschaftsausschuss in einer Sondersitzung erneut mit den Kostenmehrungen befassen, die bei der Sanierung und dem Umbau des Gebäudes zu erwarten sind. Zunächst war der Kreis davon ausgegangen, dass das Gebäude, das für 12,1 Millionen Euro erworben wurde, für 3,3 Millionen umgebaut werden könnte. Dann stieg die Schätzung auf 6,8 Millionen, inzwischen ist von 11,1 Millionen die Rede. Daher hat selbst Landrat Robert Niedergesäß (CSU) nun eingeräumt, ihm persönlich wäre es am liebsten, das Gebäude wieder zu verkaufen. Allerdings muss in diesem Fall eine andere Möglichkeit gefunden werden, die wachsende Zahl von Landratsamts-Mitarbeitern unterzubringen.

Mittlerweile haben laut Schwaiger Gespräche zwischen Vertretern aus dem Landratsamt und der Kreissparkasse stattgefunden. "Es besteht ein laufender und konstruktiver Kontakt", so die Landratsamtssprecherin. Über die Ergebnisse der Gespräche informiert das Landratsamt freilich derzeit nicht - das soll in der Sondersitzung des Ausschusses passieren.

Thema wird dann auch sein, inwieweit die Kreissparkasse den Landkreis über eventuelle Altlasten in dem Gebäude informiert hat. Denn schon 2009 hatte die Sparkasse selbst bei Umbauarbeiten einen Teil eines potenziell krebserregenden Dämmstoffs aus den Wänden entfernen lassen. Dies war bereits bei einer Sitzung des Liegenschaftsausschusses vor der Sommerpause erwähnt worden. Die Kreissparkasse selbst verweist in einer Stellungnahme darauf, dass das Material zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes Stand der Technik gewesen sei und ein Austausch nur bei direktem Eingriff in Wände und Decken nötig sei. Ansonsten handle es sich bei dem Austausch des Materials "um eine freiwillige und präventive Maßnahme der Gesundheitsfürsorge", für die sich der Kreis entschieden habe.