24. April 2019, 22:04 Uhr Auf Einladung der Grünen Katharina Schulze kommt nach Grafing

Katharina Schulze, Fraktionssprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, kommt am Montag, 29. April, auf Einladung von Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr und des Grünen-Ortsverbands zu einer Info- und Gesprächsveranstaltung in die Turmstuben in der Stadthalle Grafing. Unter dem Motto "Frau. Macht. Politik" werden Schulze und Obermayr Fragen aus dem Publikum zur aktuellen Politik in Bayern und in Grafing beantworten. Die Veranstaltung in der Turmstuben beginnt um 19.30 Uhr.