7. September 2018, 21:54 Uhr Auf die Gegenfahrbahn geraten Frau stirbt nach Verkehrsunfall

Schaulustige behindern Bergungsarbeiten auf der B 304

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag auf der B 304 in Eglharting ereignet: Eine 88-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie später im Krankenhaus starb. Erneut wurde an der Unfallstelle die Arbeit von Polizei und Rettungskräften durch Schaulustige behindert. Ein Mann filmte die Reanimation der schwer verletzten Frau, er wurde von der Polizei der Unfallstelle verwiesen. Ähnliches berichtet die Polizei von einem Unfall, der sich um 10.30 Uhr auf der B304 in Vaterstetten ereignete, auch hier kam es zu Behinderungen der Rettungsmaßnahmen: "Immer wieder bremsten die Verkehrsteilnehmer teilweise bis zum Stillstand ab, um einen besseren Blick auf das Geschehen werfen zu können."

Der genaue Hergang des Unfalls in Eglharting war zunächst noch unklar, es wurde ein Gutachter hinzugezogen. Fest steht, dass die Seniorin mit ihrem Wagen auf dem Weg Richtung Ebersberg auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Lieferwagen. Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, er wurde durch den Aufprall in die Heckscheibe des Transporters geschleudert. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch der Motorradfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die B304 musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfall in Vaterstetten am Vormittag hatte der Fahrer eines Kleintransporters übersehen, dass auf der B304 der Verkehr vor ihm zum Stillstand gekommen war. Er fuhr auf den Wagen vor ihm auf, dieser wiederum rammte deshalb die Autos vor ihm. Insgesamt waren laut Polizei fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall etwa 11 500 Euro.