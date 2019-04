29. April 2019, 21:23 Uhr Auf der EGA Energieagentur sammelt alte Handys

Das Smartphone in der Hosentasche ist ein wahres Wunderwerk - nicht nur technisch, sondern auch hinsichtlich der verbauten Materialien. In dem kleinen Gerät stecken zahlreiche Rohstoffe, wie etwa die Metalle der Seltenen Erden. Oftmals mühsam und mit großem Aufwand und ökologisch fragwürdig abgebaut, landen die Handys dann, wenn sie nicht mehr funktionieren, in Schreibtischschubladen oder Kellern.

Auf diese Verschwendung von Ressourcen möchte die Energieagentur Ebersberg-München aufmerksam machen und bietet während der Ebersberger Gewerbeausstellung (EGA) in Grafing vom 3. bis 5. Mai die Möglichkeit, alte Handys kostenfrei abzugeben. Die gespendeten Handys werden in Kooperation mit dem Katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg an die Organisation Missio übergeben, die die alten Mobiltelefone wiederverwertet. Der Erlös aus Recycling und Wiederverwertung geht zum Teil an Familien in Not.