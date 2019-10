Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der B 304 bei Tulling ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim, der in Richtung Wasserburg unterwegs war, gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Anhänger, an dessen Steuer ein 41-Jähriger aus Hessen saß, und danach seitlich mit einem hinter dem Lastwagen fahrenden Auto einer 31-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg. Alle drei Beteiligten hatten nach Angaben der Polizei aber noch Glück im Unglück und wurden nur leicht- bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Im Einsatz waren an der Unfallstelle neben der Feuerwehr mehrere Rettungswagenbesatzungen sowie ein Notarzt. Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich nach Polizeiangaben schwierig, da das Lenkgetriebe gebrochen war. Die Straße war bis kurz nach 22 Uhr gesperrt.