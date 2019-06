3. Juni 2019, 22:04 Uhr Auf der B304 45 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 20.10 Uhr auf der Kreuzung der B304 mit der Möschenfelder Straße ereignet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 45 000 Euro. Der Unfallverursacher war auf der B304 unterwegs gewesen und hatte laut Polizei wegen der tief stehenden Sonne die rote Ampel an der Kreuzung übersehen. Er kollidierte mit dem Wagen eines anderen Autofahrers, der bei Grün aus der Möschenfelder Straße auf die B304 einbog. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Die B304 in Richtung München musste zur Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.