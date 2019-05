6. Mai 2019, 21:57 Uhr Auf der B304 29-Jährige bei Unfall verletzt

Sowohl das Rotlicht der Ampel als auch ein vor ihm anhaltendes Auto hat ein 59-Jähriger aus dem Raum Wasserburg am Montagmorgen auf der B304 bei Reitgesing übersehen. Er fuhr mit seinem Kleinbus mit etwa 60 Stundenkilometern ungebremst auf den anderen Wagen auf. Dieser wurde etwa 50 Meter weiter geschoben und landete schließlich im Graben. Das Auto war so stark deformiert, dass sich die 29-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Gunzenhausen nicht selbst befreien konnte. Der Feuerwehr Ebersberg gelang es aber schließlich, sie aus dem Wagen zu bergen. Mit mittelschweren Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst in die Kreisklinik gebracht. Der 59-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die B 304 an der Unfallstelle für etwa zweieinhalb Stunden einseitig gesperrt werden.